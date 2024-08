Ucraina Kiev estende l' offensiva nel territorio russo Crosetto | L' attacco di Zelensky senza armi italiane

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 9 agosto 2024)l': "L'di" Emergenza federale a Kursk, la città russa attaccata a sorpresa da"Dellefornite dall'Italia non possono essere utilizzate se non dal punto di vista difensivo. E le altre che potrebbero essere utilizzate in altro modo non possono essere impiegate per unin territorio. Ma non posso scendere in dettagli tecnici che sono secretati". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guidoa "Radio anch'io" su Rai Radio. "La miopia di un certo giornalismo e' vedere tutto in chiave italiana, ma il tema non e' questo - ha spiegato il ministro - Non vengono utilizzatein questo, tranquilli, ma il problema non e' che cosa succede oggi, o domani.