Ucraina Gaza Cina Ecco perché il Pentagono pensa a una nuova supply chain nell’Indo Pacifico

(Di venerdì 9 agosto 2024) In risposta alle crescenti tensioni globali, tra cui la guerra russa in, il conflitto in Medio Oriente e la crescente minaccia cinese, illancia la Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience (PIPIR). Questo programma mira a rafforzare le partnership di difesa, esplorando opportunità per la produzione e il mantenimento congiunto di armamenti, con l’obiettivo di aumentare la capacità di contenimento degli alleati nella regione. “Stiamo avviando un’iniziativa che è una raccolta dell’equivalente di me stesso e dei direttori degli armamenti nazionali dei vari paesi intorno al”, ha dichiarato Bill LaPlante, il principale funzionario del dipartimento della Difesa per l’acquisizione. Il gruppo lavorerà su “questioni comuni di acquisizione e mantenimento, che si tratti di co-sviluppo, co-produzione o co-sostegno”.