Parigi 2024 pallanuoto | il Tas respinge il ricorso della Federnuoto Italia-Ungheria non si rigiocherà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Anche il Management Committee di World Aquatics “ha smentito arbitri, delegati e Var e definitivamente ammesso che Condemi non ha commesso violenza (brutalità)”. È quanto riferisce lain merito al gravissimo errore arbitrale che, dall’iniziale 3-3, ha portato all’espulsione dell’azzurro nei quarti di finale dicontro l’, oltre all’annullamentorete e all’assegnazione del rigore, poi segnato dai magiari per il 2-4. “Insomma, partita completamente stravolta dalla decisione arbitrale”, aggiunge la Fin, che poi cita la relazionecommissioneWorld Aquatics: “Dopo aver preso in considerazione le circostanze del caso e aver esaminato il video disponibile dell’azione, il Management Committee non può concludere che ci sia stato un intento malevolo nell’atto di tirare la palla da parte del Sig.