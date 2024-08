Madison femminile oggi in tv ciclismo su pista Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il programma delsualle Olimpiadi diproseguee propone la, la cosiddetta “Americana” che prevede una gara a coppie con sprint che assegnano punti. L’Italia scende incon la coppia composta da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini: le azzurre proveranno a stupire per giocarsi una medaglia, contro avversarie di primissimo livello come Danimarca, Gran Bretagna e Francia tra le altre. In tutto sono 15 le coppie attese al via. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.