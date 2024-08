LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | DIRETTA | Pianosi è spalle al muro deve vincere per forza la terza regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 La giuria ha tergiversato un attimo. Ora mancano 2 minuti alla partenza. 15.08 Meno di tre minuti alla ripartenza. 15.06 C’è tanta tensione. Ora però il volo addirittura sembra crescere, potrebbe essere un vantaggio per. 15.03 Operazioni di ripartenza in vista per lafare il miracolo: trovare il vento giusto e. 15.00ha ancora delle chance, mafare una cosa:. In caso di affermazione nelladi uno fra Bontus e Vodisek, la Medal Series sarebbe finito e per l’azzurro ci sarebbe il quarto posto. 14.58 L’azzurro è tagliato fuori da tutto, mentre Bontus arriva alla quarta boa prenotando la seconda vittoria. Ora l’austriaco ha scavalcato in classifica il singaporiano Maeder affiancando lo sloveno Vodisek, entrambi sono a due vittorie. 14.