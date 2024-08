Uno di famiglia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Uno di: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, giovedì 8 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Uno didel 2018 diretto da Alessio Maria Federici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Luca è un ex attore diventato insegnante di dizione: un precario del nostro tempo che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno di questi (fra i pochi che pagano) è Mario Serranò, un bel ragazzo che cerca di togliersi l’accento calabrese. Un giorno, in uscita da casa sua, Mario viene quasi investito da un’auto in corsa, e Luca riesce a strattonarlo via appena in tempo, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo.