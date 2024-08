Tacchino alleato della dieta anche in estate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilè uno degli alimenti più indicati per chi segue unaipocalorica dal momento che è povero di grassi e ricchissimo in proteine. Ha un alto potere saziante, ma è al tempo stesso digeribile il che lo rende idealein, quando è consigliabile puntare su cibi che non affatichino la digestione. Come vedremo però, è necessario cucinarlo nel modo giusto e scegliere le cotture più leggere per far sì che i piatti a base disiano un successoquando si è ain: proteine magre e nutrienti essenziali Ilè una fonte di proteine magre e nutrienti essenziali che lo rendono un alimento ideale per unaequilibrata. Le proteine ??sono fondamentali per il nostro corpo, in quanto svolgono molte funzioni importanti come la costruzione dei muscoli, la riparazione dei tessuti e la produzione di enzimi e ormoni.