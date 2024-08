Parigi 2024 bronzo Taddeucci nella 10 km nuoto di fondo | 33 giorno consecutivo a medaglia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non poteva aprirsi meglio la giornata di giovedì 8 agosto alle Olimpiadi diper, che festeggia unagiàprima finale del. A conquistare un preziosoè stata Ginevra, capace di chiudere al terzo posto la 10 km didinelle acque della Senna. Un traguardo prestigioso che permette aldi allungare la propria striscia di giorni con almeno una. Grazie a, diventano infatti 33 i giorni consecutivi in cui è arrivata quantomeno unaolimpica per i colori azzurri. C’è da dire che questo record era comunque in ghiaccio per la giornata odierna dato che più tardi si disputerà la Medal Race del Nacra 17 di vela, con Tita/Banti già certi del podio. Non è però da escludere un rinvio (anche se le previsioni meteo sono buone) – come accaduto ieri – e dunque meglio mettersi al sicuro.