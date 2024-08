Francia-USA finale basket Olimpiadi Parigi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Al Palais Omnisports di Bercy come alla Saitama Super Arena, acome a Tokyo. Tre anni dopo, sotto circostanze ben differenti,e USA si ritroveranno nelladel torneo olimpico dimaschile. Sarà una rivincita che arriva da premesse particolari per l’una e per l’altra squadra. Per laun cammino clamoroso, soprattutto considerando che fino a pochi secondi dalla fine della partita di girone contro il Giappone era, in buona sostanza, nel baratro. Poi, nei quarti, il cambio di prospettiva: niente Gobert e Wembanyama insieme in quintetto, cambiamento di filosofia di Vincent Collet e i risultati si vedono eccome. Per gli States, invece, primo grandissimo brivido corso con una Serbia eccezionale, in grado di spaventare i supercampioni NBA nel loro assetto di maggior forza possibile e immaginabile.