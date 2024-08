Abbey Road dove si trova la strada della celebre foto sulle strisce dei Beatles?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) È una delle strade più famosestoriamusica o, meglio, uno degli attraversamenti maggiormente conosciuti. Perché a rendere effettivamente famosasono gli studi di registrazione ma, soprattutto, lepedonali su cui ihanno deciso di farsigrafare per la copertina dell’album, l’ultimo registrato in studio dal gruppo prima di sciogliersi definitivamente. Per questo motivo, dunque, l’immagine è entrata nella cultura popolare tanto da attraversare in modo trasversale diverse generazioni di appassionati musicali. Tutti uniti da un solo desiderio: farsi immortalare da amici e parenti mentre attraversano con finta indifferenza le famosepedonali.