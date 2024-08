Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024), lee glidel 7Questa sera, mercoledì 7, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 7, di? Scopriamoli insieme.In apertura di, il caso Imane Khelif. La pugile algerina, ai Giochi di Parigi, ha gareggiato contro l’italiana Angela Carini, che ha abbandonato la competizione dopo pochi secondi. La politica, allora, si è divisa: è lecito ammettere all’interno delle gare femminili persone che presentino caratteristiche maschili? In studio, per parlarne, l’eurodeputato Roberto Vannacci.