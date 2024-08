VIDEO Spararono durante un torneo di beach soccer a Telese | fermati due sedicenni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato, in seguito ad attività d’indagine, ha fatto luce sulle responsabilità dell’evento verificatosi nella serata dello scorso 3 agosto all’interno dell’Area Cerro delle terme didove due giovani spettatori di una partita di, organizzata nell’ambito della manifestazione di sport estivi “Telesia Summer Village”, sono stati attinti in maniera non grave da proiettili del tipo piombini esplosi da un’arma di piccolo calibro ad aria compressa; il gesto sarebbe da ricondurre alla responsabilità di dueresidenti nel territorio, che si sarebbero “appostati” nella zona boschiva retrostante il campo sportivo.