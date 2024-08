Sangiuliano e la gaffe social su Napoli | 2 secoli e mezzo di storia ma sono 2 500 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 –del ministro della Cultura, Gennaro. Sul suo profilo Instagram è infatti apparsa una foto con un post in cui viene annunciata, nell'ambito del decreto legge Omnibus, l'istituzione del comitato nazionale 'Neapolis 2500' al fine di celebrare la, la cultura e l'arte di. La scritta a corredo però è sbagliata perché recita "per celebrare 2di", mentre in realtà la fondazione della città risale a 2.500fa. Per la precisione il 21 dicembre del 475 a.C, secondo la tradizione. L'errore è stato prontamente corretto, ma non abbastanza velocemente da sfuggire agli utenti del web e nemmeno all'opposizione che ha rilanciato la foto con la scritta sbagliata. "Genny, Genny sarai ricordato per le tue figuracce in giro per l'Italia.