Nuovo sistema fognario a Pisa | maxi progetto da 16 milioni

(Di mercoledì 7 agosto 2024)da 16, era l’ottobre del 2022 quando Acque, ricorda, annunciava una serie di importanti interventi nel campo della fognatura e depurazione per il comune di. Unsenza precedenti, per impatto ed estensione, che nel suo complesso avrebbe previsto la posa di oltre 25 chilometri di nuove tubazioni, oltre all’efficientamento degli impianti di depurazione del capoluogo. Oggi quell’insieme di lavori, che ha comportato un investimento da 16di euro, è giunto a conclusione, garantendo un deciso passo in avanti verso una maggiore qualità e sostenibilità del servizio idrico locale.