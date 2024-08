Le pensiline liberty dell’ex stazione via al piano per il recupero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Uno studio di fattibilità tecnico-economica per recuperare letramviaria di Ghirla, realizzate nel 1934. Lo ha programmato la sezione di Varese di Italia Nostra e sarà coordinato dal consigliere Massimo Alberto Propersi. "Tutti i varesini e gli abitanti della Valganna e vallate limitrofe conoscono queste strutture e il pessimo stato in cui si trovano", dicono dall’associazione. Per questo Italia Nostra Varese vuole comprendere qual è l’entità del costo di, per poi arrivare a una raccolta fondi. "Contiamo che in prima fila ci saranno sia gli enti pubblici che gli imprenditori sensibili al tema, affiancati da privati cittadini a cui sta a cuore il", è il messaggio pubblicato sul sito dell’associazione.