Chiara Ferragni e Silvio Campara spuntano le prime foto insieme | Lui l’ha conosciuta mentre era con la moglie

(Di mercoledì 7 agosto 2024)leledi: a pubblicarle in esclusiva è il settimanale Chi, che fornisce anche alcuni dettagli sulla presunta relazione tra i due. Nelle immagini si vedono i due a Mykonos, in Grecia, dove l’influencer sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia della sua famiglia e dei figli Leone e Vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) A lanciare l’indiscrezione sucome presunta nuova fiamma diera stato Dagospia che qualche giorno fa scriveva: “Si vocifera che, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”.