Cajuste venduto a 12 milioni al Brentford Manna candidato al Nobel per l’Economia

(Di mercoledì 7 agosto 2024)a 12(al).alper. Grande colpo del dsche ha piazzatoin Premier League per 12di euro. Un colpaccio che lo pone di diritto tra i candidati per ilal. Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito: Non solo mercato in entrata: il Napoli lavora anche alle uscite. Gli azzurri hanno raggiunto l’accordo con ilper la cessione di Jens. Dopo una sola stagione, Jenslascerà la Serie A e il Napoli. La società azzurra e il, infatti, hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista svedese in Premier League. L’accordo è stato raggiunto per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 12di euro.