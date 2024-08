Beautiful anticipazioni americane | Hope ostacola Steffy

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio, nei nuovi appuntamenti,tornerà a mettere i bastoni tra le ruote a. Di seguito, ecco cosa svelano le. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano, Bill ha messo in atto il suo piano, condotto in segreto con Ridge, per incastrare Sheila. Il magnate è riuscito a far crollare la perfida rossa, portandola a confessare gli omicidi commessi. Ciononostante, insospettitasi per la situazione, la Carter è riuscita a scoprire il piano dello Spencer e si è data alla fuga.