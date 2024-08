Una gara da vincere | il ritorno a una sanità universale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Siamo in agosto. In Italia la comunicazione ha meno sostenitori. I cittadini sono in vacanza e gli unici che hanno grande ascolto ed attenzione sono i Giochi Olimpici di Parigi. Il resto, compreso le guerre e le elezioni americane, perdono consensi e veleggiano lentamente in un mare senza vento. Quello che resta al centro delle mie attenzioni è l’evolversi della situazione della salute degli italiani intesa come possibilità di curarsi. Ladiviene sempre più privata, in particolare in Regione Lombardia dove i privati accreditati coprono circa il 70% delle prestazioni mutualistiche, creando maggior attesa e deviando verso il privato puro le loro convenzioni. Questo porta ad attese infinite che il privato non può, e direi non deve, proprio utilizzare.