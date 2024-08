LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | FURLANI VOLA SUL BRONZO! Record italiano di Arese nei 1500 delusione Fantini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.46: L’appuntamento è per domani, molto presto, alle 7.30 con la staffetta mista di marcia. Grazie per averci seguito, buona serata! 21.44: Altra serata magica per laazzurra. E’ arrivata la prima medaglia, ildi Mattinel salto in lunga. Grande ottavo posto per Pietrocon tanto dinei. Peccato per Sarache non ha trovato la serata giusta ed ha chiuso 12ma la finale del martello,. Fuori in semifinale anche Sito e Folorunso 21.43: Trionfo per la statunitense Thomas con 21?83, argento per Alfred di Santa Lucia con 22?08, terzo posto per la statunitense con 22?20 21.42: GABBYYYYYYYYYY THOMAAAAAAAAAAAAS! Donimio della statunitense, seconda Alfred, terza la Brown 21.40: Queste le protagoniste dei 200 donne: 2 2452 LONG McKenzie USA 11 JUL 2000 21.83 21.