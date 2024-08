Fronte del porto | la Hollywood di Marlon Brando ed Elia Kazan fra realismo e politica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) 70 anni fa uscivadel, il pluripremiato classico dicon: un crudo dramma a sfondo sociale in cui si riflettevano anche le tensioni dell'America del maccartismo. È il 6 agosto 1954 quando negli Stati Uniti, una settimana dopo la prèmiere newyorkese del 28 luglio, fa il suo debuttodel, il nuovo film di, nonché la terza collaborazione fra il regista di origini greche e il giovane divo, ormai in inarrestabile ascesa. Ispirata a un reportage dal titolo Crime on the Waterfront, pubblicato nel 1948 dal giornalista Malcolm Johnson per il quotidiano New York Sun, la pellicola dinon tarda a trasformarsi in uno degli eventi cinematografici dell'anno: la critica accogliedelcon un entusiasmo pressoché unanime e