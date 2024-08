Dopo la fuga della premier i militari provano a prendere il potere in Bangladesh

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) Con un colpo di scena, lunedì 5 agosto la prima ministra delSheikh Hasina si è dimessa ed è fuggita in India lasciandosi alle spalle la folla che ha preso d’assalto la sua abitazione.un mese di manifestazioni represse nel sangue, ci sono voluti trecento morti, più di undicimila arresti e una marcia sulla capitale Dacca per vincere l’ostinazione76enne, che per settimane è rimasta a guardare le crescenti proteste contro la legge che assegna quote di posti pubblici ai discendenti dei combattenti per l’Indipendenza. In seguito alla notizia, molti manifestanti sono scesi in piazza per festeggiare a Dacca e hanno anche dato fuoco alla sede del partito di Hasina, la Lega Awami. Ma non è chiaro che cosa succederà ora. La situazione sembra comunque essere molto caotica.