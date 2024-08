Crisi profonda per il comparto moda che non si ferma all’Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Emorragia commerciale per il sistema. Anche il 2024 inizia male. Il Ministro Urso convoca il tavolo di settore. Il settore dellasta affrontando un periodo di grande difficoltà. Nel primo semestre del 2024, le vendite nei negozi hanno registrato un calo del 4,6%, proseguendo la tendenza negativa già evidenziata nel 2023. Lo scorso anno, infatti, ha visto la chiusura di circa cinquemila vetrine in tutto il Paese. Questa emorragia commerciale non sembra trovare fine, colpendo tanto i grandi marchi del lusso quanto i brand più economici. Nei negozi vendite a picco e chiusure Notizie.com foto AnsaLadel settorenon si limita solo, ma è un fenomeno globale che sta zavorrando anche i mercati finanziari.