Ciclismo Allievi L’Unione Sportiva Biassono sfiora il successo Colella sul secondo gradino alla classica in linea

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora risultati di rilievo per la squadradeldiretta da Paolo Brugali e Thomas Cova. Filippo(nella foto) hato ilnellainGazzaniga-Onore per la categoriaabbinata al 37simo Trofeo GBC Apprettificio Bosio che si è svolta sulle strade della Bergamasca.posto per il giovane di Veduggio con Colzano che chiude alle spalle del bresciano Giulio Franceschini (Ronco Maurigi Delio Gallina) autore di uno sprint di forza in dirittura di arrivo. Sesta posizione invece per il sevesino Achille Bellato. Fra gli esordientidel milanese Samuele Matteini della Equipe Corbettese davanti a Filippo Della Torre e Alex Rey Bramati, settimo Simone Marconi dell’UC Pessano. Dan.Vig.