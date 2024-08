Buon compleanno Andy Warhol! Storia della celebre lattina di zuppa Campbell

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 agosto 2024) Chissà se Joseph, nel 1869, avrebbe mai immaginato che quelladipronta sarebbe divenuta un’icona pop in tutto il mondo. Intendiamoci, le premesse per laa riuscita del prodotto c’erano tutte, ma chi avrebbe potuto pensare che un giorno sarebbe finita nella serie di 32 serigrafie firmate, il cibo e quella parodiacucina francese Nato il 6 agosto 1928, l’artista che oggi avrebbe compiuto 96 anni non ha mai nascosto un certo legame con il cibo. Tanto che la Tate Modern di Londra, in occasioneretrospettiva a lui dedicata nel 2020, aveva presentato anche un menu ispirato a, che comprendeva tutte le sue – più o meno bizzarre – abitudini alimentari.