Belle simpatiche speciali | le frasi per una sorella speciale Parole d' amore e riconoscenza per augurare buongiorno o buon compleanno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) «Larappresenta un limite ma anche la possibilità di capire cos’è un legame», ha scritto la psicanalista Laura Pigozzi. Quello con unaè forse il legame più duraturo che possiamo instaurare, un’amicizia di sangue che non si esaurirà mai. I genitori a un certo punto possono scomparire, larimane, ed è la persona che ti conosce fin da bambina, che sa tutto di te, che conosce cose che a una madre non si dicono. Vale la pena quindi dedicare un pensiero delicato e affettuoso a una. Per ringraziarla dei momenti insieme, dell’, per farle capire quanto le si vuole bene.da inviare su whatsapp,da scrivere su un biglietto d’auguri o in una lettera.