Basket gli Stati Uniti demoliscono il Brasile nei quarti di finale alle Olimpiadi e volano in semifinale contro la Serbia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Glinon conoscono la parola ‘sconfitta’di Parigi 2024! Gli USA battono nettamente ilper 87-122 neidiin un match mai in discussione, con un primo tempo chiuso sul +27 dove la Nazionale di Steve Kerr non ha mai calato l’intensità. Ora la semilache ha vinto in rimonta per 94-90 ai supplementaril’Australia, mentre dall’altra parte del tabellone la Germania campione del Mondo in carica affronterà la Francia padrona di casa per un posto in(entrambe le partite sono in programma giovedì 8 agosto). 18 punti di Devin Booker e 17 di Anthony Edwards per i detentori del titolo, con 14 punti di Joel Embiid e 13 di Anthony Davis – 12 invece per LeBron James. Per la Nazionale verde-oro ben 30 punti di un mai domo Bruno Caboclo e 15 punti di Georginho De Paula.