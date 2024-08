Addio alla prof Pepicelli Passione per musica e tennis insegnante di tanti ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Ha suscitato grande commozione eonda tristezza la notizia della scomparsa dellaessoressa Anna MariaFabiani. Per anniScuola Media Massimo d’Azeglio e conosciutissima in città per la sua grande cordialità. E’ stata l’diascolani che si sono appassionatiproprio grazie al suo modo di far conoscere i ritmi e i pentagrammi in una età in cui spesso l’ora di Educazionele era vista come una sorta di ‘seconda ricreazione’. E invece laessoressaera brava a catturare l’attenzione dei suoi alunni, anche di quelli più indisciplinati, proponendo i brani di Bach, di Beethoven e di Chopin come se fossero pezzi rockmoda. Davvero una grandissima. Era la moglie del dottor Sergio Fabiani, ex primario del reparto di Neuropsichiatria dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, scomparso due anni fa.