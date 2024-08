Otto Hightower | cosa gli succede alla fine di House of the Dragon 2?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024)glidiof the2? ATTENZIONE SPOILER dal finale di stagione diof the2 – La regina che non fu, splendidamente interpretato da Rhys Ifans, è uno dei personaggi con più carisma diof the. Come accadeva anche il Game fo Thrones, molti degli interpreti più adulti nella serie hanno una gravitas e una maggiore capacità di essere credibili nei loro ruoli, e questosoprattutto per. Il personaggio però è scomparso dallo show da quando Aegon lo ha licenziato dal suo incarico di Primo Cavaliere del Re, ma torna con un colpo di scena nel finale della seconda stagione: è rinchiuso in una segreta. Allo stato attuale, non si sa esattamente dove si trovi o quando sia successo, poiché tutto ciò che vediamo è la cella e l’evento non è tratto dalle pagine di Fuoco e Sangue.