Non si ferma all’alt e si dà alla fuga per il centro storico di Gaeta

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – I Carabinieri della Tenenza di(LT), hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 2001, residente ad Itri (LT) e già gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Il giovane nel pomeriggio del 1° agosto 2024 non sivaimpostogli dai militari in uniforme e si rendeva protagonista di una rocambolescasvoltasi tra le vie deldied estesasi per circa 2 km al fine di dileguarsi e così sottrarsi al controllo di Polizia. Una volta vistosi braccato e senza via d’uscita, abbandonava il proprio automezzo tentando di dileguarsi a piedi ma, nuovamente raggiunto dai Carabinieri, opponeva contro di loro un’energica resistenza, procurando lievi lesioni ad uno degli operanti.