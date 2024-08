Monte Bianco testimone | Eravamo appena passati ho sentito il rumore della neve che cadeva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Aosta, 5 agosto 2024 – ". Era buio, abbiamo soloil. Uno schiocco, e poi lo scivolamento di, di materiale, verso valle". Paolo Comune direttore del Soccorso alpino valdostano, all’alba di stamattina si stava allenando, fuori servizio, insieme a due finanzieri del Sagf, sul versante francese del massiccio del, proprio nell'area dove si è verificato il distacco del seracco che, sul Mont Blanc du Tacul, ha provocato un morto e quattro feriti, di cui uno grave. "Erano circa le 2.30 – ricorda Comune – abbiamo subito chiamato il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix per segnalare il crollo e dare la nostra disponibilità a tornare indietro per aiutare. Ci hanno detto di proseguire e che stavano per arrivare loro in elicottero, dato che avevano già avuto segnalazioni: se necessario, ci avrebbero richiamati".