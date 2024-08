Fondi per Villa Fermani Il parco sarà ampliato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nuoviin arrivo pera Corridonia. La Regione ha appena comunicato l’ammissione a finanziamento per un progetto presentato dal Comune nell’ambito del bando per le infrastrutture verdi urbane, cioè i giardini pubblici. I 238.950 euro assegnati serviranno per interventi di completamento e ampliamento delattraverso percorsi aggiuntivi e collegati a quelli già presenti. "Consentiranno di ampliare l’offerta di spazi verdi accessibili e attrattivi – ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli – con l’obiettivo di creare un percorso ad anello che ampli il percorso già presente in tutta l’area verde sotto alla bocciofila. Una nuova opportunità di vita all’aperto, dovepossibile svolgere attività ricreative, ma anche un ulteriore nodo di una rete ecologica comunale, inserito nei percorsi pedonali e ciclabili".