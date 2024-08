Elicottero si schianta sul campo da golf | le immagini dell’impatto Allucinante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 13.15, unmonomotore Piper PA28 si èto sull’Hacking OaksComplex di Sacramento. Il pilota, che era l’unica persona a bordo, ha riportato solo lievi ferite e ha potuto uscire rapidamente dal velivolo dopo l’incidente. Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento. Leggi anche: Odore di bruciato su un aereo decollato da Londra: atterraggio d’emergenza a Milano Secondo le prime informazioni, l’ha effettuato un atterraggio di emergenza nei pressi del pro shop del complessoistico, situato appena a sud dell’aeroporto di McClellan. Il pilota, che è stato soccorso e portato in ospedale per controlli, è stato dichiarato fuori pericolo con ferite leggere che guariranno in pochi giorni.