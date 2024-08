Chi ha ammazzato Sharon Verzeni? Ecco qual è la pista aperta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non si trova l'arma del delitto, non risultano indagati e non si riesce nemmeno a immaginare il movente, sempre che ci sia.aveva 33 anni ed è stata uccisa a coltellate per strada, in piena notte, a Terno d'Isola in provincia di Bergamo, ma nessuno capisce il perché. Questioni sentimentali? Di sette religiose? Una rapina finita male? O è stato semplicemente un folle, magari sotto effetto di stupefacenti? Come per tutti i misteri più intricati – soprattutto quelli estivi – in mancanza di elementi rilevanti (chi sta indagando finora non sembra avere unaconcreta) ci si rifugia in teoremi e ipotesi anche strampalate, per provare a dare un senso a un omicidio assurdo. Sconvolgente.