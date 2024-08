Torino vicesindaco di Ceres folgorato da un palo durante l’allestimento per le Valliadi | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Mauro Poma, 68ennedinel Torinese, è rimastodopo essersi appoggiato a unin ferro nella struttura con cucina che stavano allestendo per le, un evento sportivo nelle Valli di Lanzo. Poma è arrivato all’ospedale Molinette diin elisoccorso ed è ricoverato inall’ospedale Molinette di, dopo un prolungato arresto cardiaco. La prognosi rimane riservata. L’uomo si è accasciato a terra dopo aver toccato ile ha perso conoscenza, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche una donna e il suo bambino che sono stati portati in ospedale ma le loronon risultano. Madre e figli non sono stati investiti dalla scarica, ma sono rimasti scioccati per l’accaduto.