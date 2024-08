Parigi 2024 tennis Sara Errani | Sogno che si realizza le Olimpiadi sono la cosa più pazzesca al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “È unche si, per me lesempre state lapiùal. Essere qui è surreale, matroppo felice: è incredibile, non ho parole, non sodire, è ildella mia vita vincere, esserci riuscita è qualdi incredibile”. È questa la grande gioia ed euforia con cuiha commentato la conquista dell’incredibile e storico oro nel doppio femminile dicon Jasmine Paolini a. Un risultato straordinario considerando anche come si era messa la partita: “Avevamo iniziato malissimo il primo set – ha proseguito-, poi c’è stata la rimonta. Il super tie-break è un terno al lotto, ma è andata benissimo.