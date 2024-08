Olimpiadi grande oro per l’Italia nel tennis! L’Inter esulta | Storia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Proseguono le ottime notizie da Parigi peralle. Pochi minuti fa è arrivata una nuova medaglia d’oro, per Errani e Paolini nelfemminile. Immediata la celebrazione del. IL SUCCESSO – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto l’oro nel torneo doppio femminile dialledi Parigi. Nella finale contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, presenti come nazione indipendente vista la squalifica del loro Paese, vincono 2-6 6-1 10-7 ribaltando la situazione e si prendono la medaglia più pregiata. Un successo strepitoso per le azzurre, che diventano la prima coppia capace di dare un oro alallenel. Errani e Paolini danno l’oro alalle: la festa delIL POST – C’è anchea festeggiare ilrisultato ottenuto poco fa a Parigi, come già fatto altre volte.