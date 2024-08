Maestri d’Eccellenza a Milano Rinalda Bonazza tra i finalisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), fondatrice del brand e laboratorio di tessitura e ricamo di Comacchio "Rizza Artexture", è tra i novedella seconda edizione del Premioorganizzato da LVMH, il gruppo leader mondiale del lusso, in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e la Maison Loro Piana. In particolare,è stata selezionata tra gli oltre cinquecento candidati da una pre-giuria, composta da esponenti dei quattro partner coinvolti, come uno dei treper la categoria Maestro Emergente Artigiano2024.ha fondato, nel 2022, il brand "Rizza Artexture", le cui creazioni si ispirano alla natura e all’arte. Protagonista delle sue lavorazioni a nodo e a merletto a fuselli è la canapa filata a mano e tinta al vegetale, combinata ad elementi stampati in 3D ed inseriti nelle opere stesse.