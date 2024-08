L’Italia del fioretto maschile vola in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agostodelha conquistato un posto nellaolimpicadi, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza nella scherma mondiale. Il trio composto da Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, con la riserva Alessio Foconi, ha sconfitto con determinazione gli Stati Uniti con un punteggio di 45-38. Ora, l’ultima sfida che li separa dalla medaglia d’oro sarà contro il Giappone, in quello che si preannuncia essere un incontro avvincente e pieno di emozioni. Italia-Giappone, unada non perdere L’incontro con il Giappone rappresenta una tappa fondamentale per i fiorettisti azzurri, che mirano a confermare il dominio italiano nella disciplina. Gli Stati Uniti, sconfitti in semi, si contenderanno invece la medaglia di bronzo contro la Francia nella cosiddetta “finalina”.