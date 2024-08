L’attaccante dell’Inter nella foto 15 giorni dopo l’inizio della difesa della Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Brutte notizie per Simone Izaghi per iniziare ladel titolo diA. Mahdi Taremiingaggiato come svincolato dal Porto e grande scalpore per l'Inter nel precampionato, è caduto ferito. Il club ha riferito di soffrire di a stiramento muscolare di primo grado nel quadricipitegamba destra e tutto indica che sarà, almeno, 15liberi. I 'neroazzurri' Debutta il 17 agosto contro il Genoa. I conti non tornano. Il comunicatoMehdi Taremi è stato sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato uno stiramento muscolare al bicipite femoralecoscia sinistra. La sua situazione verrà rivalutata la prossima settimana.