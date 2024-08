Ibiza consumano un pasto da 12mila euro e si rifiutano di pagare con la truffa dell’amico immaginario | arrestati 6 turisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Si erano seduti a tavola e avevano selezionato le portate e i vini più pregiati (e costosi) del menù. Il lauto banchetto non si era concluso però con il dolce, ma con il salatissimo conto recapitato a sei persone, un 77enne di origine britannica e cinque donne fra i 24 e i 39 anni, delle quali due di nazionalità argentina, altrettante di nazionalità polacca e una greca. Conto da 12.300: questa l’enorme cifra che erano tenuti aper quanto consumato in un ristorante di. Ma che non avevano la minima intenzione di sborsare. Per questo, messi alle strette, hanno escogitato una scusa fantasiosa: si sono diretti verso l’uscita affermando che il conto l’avrebbe saldato un settimo amico, un uomo che li aveva invitati tutti a cena e di cui dunque erano ospiti.