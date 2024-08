Berlino cercasi alleati per difesa comune

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 agosto 2024) In mezzo alle incertezze politiche di partner come Francia e Stati Uniti, alla Germania serve una cooperazione più affidabile nel comparto sicurezza. Per l’Italia è un’opportunità. In attesa dei prossimi appuntamenti elettorali - tre elezioni regionali subito dopo la pausa estiva e le politiche nel 2025 - gli strateghi tedeschi sono costretti a ripensare la propria sicurezza nazionale. Come spiegano Ulrike Franke e Jana Puglierin del think tank Ecfr in un recente studio, la politica di sicurezza e ditedesca è finora dipesa dalla cooperazione con glirispetto a quella della maggior parte dei Paesi europei. Ciò non è dovuto solo alle condizioni disastrose delle forze armate tedesche, a cuista cercando di rimediare con un riarmo senza precedenti.