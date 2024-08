Aerosmith cancellate tutte le date del tour | Tyler senza voce Come ottenere il rimborso dei biglietti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 agosto 2024 – Avrebbe dovuto essere l’ultimodella band, quello della consacrazione per i 50 anni di carriera e dell’addio a milioni di fan. E invece glisono costretti a interrompere lanée e annunciare la della cancellazione dile tappe restanti. La notizia arriva dopo numerosi rinvii dellein programma: l'ultima volta che la band è salita sul palco è stata lo scorso settembre a Elmont (New York). A comunicare lo stop delè la stessa band di Dream On, Love in an Elevator e Janiès Got a Gun: “I problemi alle corde vocali di Stevensono irrecuperabili”.: addio al palco Nel 2017 gliavevano dato vita all'Aero-Vederci Baby, un Farewelldi quelli che sembrano non finire mai e che avrebbe dovuto andare avanti almeno fino al prossimo febbraio.