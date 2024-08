A Guastalla il tributo agli Ac Dc | il concerto di Sewing Machine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) · Di recente alla Rcf Arena di Reggio si sono esibiti gli Ac/Dc in uno storicodella band australiana. E stasera a, sul palco di piazza Mazzini, in centro storico, alcune delle canzoni della storica band vengono proposte in unAc/Dc, con ildicon Filippo ’Mangusta’ Ianni, Massimo Tortella, Nicola Chiericati, Elia Adami, Michele Ferrari, nell’ambito della rassegna estiva. · Altro, stavolta a Renato Zero, è in programma stasera a ’Paese in festa’, a San Rocco di, con il live di Pianeta Zero, un progetto artistico ideato da Federico Cammarata, un’interpretazione accurata e personalizzata, ispirata alle performance live del grande Renato nazionale. Un mix di suoni, luci e cambi di scena: non solo un, ma un vero e proprio spettacolo.