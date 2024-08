Venezuela in migliaia in piazza contro l’elezione di Maduro arrestati due esponenti dell’opposizione Usa | Prove nette di brogli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Sugli striscioni si legge: “Non siamo terroristi, siamo gente di pace”. Sononi che hanno risposto all’appellodel Paese e sono scesi per le strade di Caracas per rivendicare la vittoria alle elezioni di Edmundo González Urrutia alle presidenziali del 28 luglio. Fin dalle prime ore del mattino del 3 agosto, la popolazione ha cominciato ad affollare il viale principale di Las Mercedes, al suono dei cacerolazos, le casseruole e i suppellettili di cucina percossi in segno di dissenso. Sul voto continua a pesare il sospetto di, anche a causa dell’insistenza con cui le autorità continuano a rimandare la pubblicazione dei verbali completi e definitivi degli scrutini.