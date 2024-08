Vela Tita Banti al comando della generale dopo tre ottime regate nel Nacra 17 alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Ruggeroe Caterinaa Marsiglia in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.notizie dunque per laitaliana, nella giornata del trionfo di Marta Maggetti nel windsurf (iQFoil), con i fuoriclasse azzurri del17 che mettono subito le cose in chiaro chiudendo la prima giornata dialsi sono dimostrati estremamente competitivi sul campo di regata francese in condizioni di vento forte, vincendo due prove e raccogliendo un prezioso secondo posto nella Race 3spSpagna (Pacheco/Barrio Garcia). Un ruolo di marcia devastante per il formidabile equipaggio italiano, favorito d’obbligo per il bis a cinque cerchiTokyo 2021.