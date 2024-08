Sveglia shock a Casal Bruciato donna si suicida lanciandosi dalla finestra

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 agosto 2024) Anzianasi toglie la vita all’alba di oggi dentro un condominio di: ancora non chiaro il motivo del gesto Il luogo dove si èta la– (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comUnada dimenticare a. I residenti sono statiti dalle forti sirene della Polizia di Stato e l’ambulanza, per un caso di suicidio in una palazzina del quartiere. Una, all’alba di questa mattina, avrebbe deciso di togliersi la vita,di sottopropriadi casa. Nonostante il rumore nell’impatto al suolo e l’arrivo dei soccorsi in breve tempo, per la signora non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto costatare solo il decesso, sopraggiunto dopo il violento volo.