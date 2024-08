Sport | ‘dieta degli atleti? il menù del medico lascia tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 agosto 2024) La dietaolimpici può anche spaventare chi lolo fa a livello amatoriale, ma è necessaria se si vuole essere al top La dietaimpegnati nelle competizioni olimpiche è sempre stata un argomento di grande interesse e discussione. Recentemente, le dichiarazioni del nuovodella As Roma, Roberto Vannicelli, hanno portato una nuova luce sull’importanza dell’alimentazione nel mondo dello. Cosa mangiano glinella loro dieta?-Ansa-Notizie.comSecondo Vannicelli, la chiave per una dieta ottimale per glirisiede nella tradizione culinaria italiana: la dieta mediterranea. Questa non solo include carboidrati come pasta, pane e pizza ma anche un’ampia varietà di frutta e verdura, oltre a proteine preferibilmente derivanti da carne bianca e pesce.