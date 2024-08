Poste Italiane al Sud impatto economico da 450 milioni di euro 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Le attività dinel Sud Italia (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) hanno generato nel 2023 impatti positivi, diretti e indiretti, per 450didi prodotto Interno lordo, con oltre 8.300 posti di lavoro e 232di reddito distribuiti ai lavoratori impegnati nel sistemadel territorio. Numeri in crescita rispetto all’anno precedente che confermano la capacità dell’azienda di generare valore per le comunità locali e per l’intero sistema produttivo dell’area. Con 129.243 dipendenti,si conferma il più grande datore di lavoro in Italia e anche al Sud, dove il gruppo impiega direttamente 31.065 e indirettamente 8.320 persone, per un totale di quasi 40.000 addetti.