Parigi 2024 Pilato | Di Francisca? Episodio sgradevole tanti giovani si sono sentiti colpiti

(Di sabato 3 agosto 2024) “L’successo a me è, ma capita inambiti. Nessuno può dirmi per cosa gioire“. Benedetta, giovane nuotatrice impegnata nei Giochi di, torna a parlare delle parole pronunciate da Elisa Dinei suoi confronti. “Tutti abbiamo un percorso e non mi permetterei mai di parlare di chi ha un percorso che non conosco.sipersonalmente da episodi di questo tipo – ha aggiunto -. Spero di aver smosso la mia generazione. Dicono che noisiamo svogliati, se finisci l’università in dieci anni dicono che sei sbagliato”.conclude: “Nonuna che si accontenta, a nessuna piace perdere, ma quando arrivo quarta non posso chiedere di rifare la gara, accetto quello che viene. Io ho capito quello che valgo, per questo la mia contentezza nella mia intervista”.